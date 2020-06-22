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Manda Yetiştiriciler Birliği'nden Bozkurt'a teşekkür ziyareti

Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, Yönetim Kurulu üyeleri ile Birlikte İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, Yönetim Kurulu üyeleri ile Birlikte İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Sarıkaya, Başkan Bozkurt'a Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne verdiği destekleri anlattı. Kurulduğu günden bugüne birliğe desteğini esirgemeyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek Birliğe verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaketi takdim ettiler.


Çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını ve her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise, nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

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