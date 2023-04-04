İhlas Haber Ajansı

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‘Mantar Yetiştiriciliği' kursuna katılan 40 kursiyer törenle sertifikalarını aldılar

Eskişehir’de ‘Mantar yetiştiriciliği’ kursuna katılan 40 kursiyer törenle sertifikalarını aldılar.

Eskişehir'de ‘Mantar yetiştiriciliği' kursuna katılan 40 kursiyer törenle sertifikalarını aldılar.


Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği tarafından düzenlenen kurs hakkında konuşan Başkanı Davut Mülayim konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, ‘‘Mantar yetiştiriciliği' kursu Eskişehir - Tepebaşı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü destekli olarak dernek binamızda akşamları 4 er saat verildi. Kursu, Ziraat Mühendisi Şeyma Karamık verdi. Kursumuz 84 saat devam ederken, 40 dernek üyemiz katıldı. Başarılı bir şekilde tamamlayan dernek üyelerimize düzenlenen törenle sertifikalarını verdik. Ramazan ayından sonra toplum yararına kurslarımız devam edecektir'' dedi.

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