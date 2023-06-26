Market reyonundaki kıyafeti çantasına atıp kayıplara karıştı

Eskişehir'de bir zincir markette incelediği kıyafeti çantasına atarak çalan kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yakalandı. Müşteri gibi girdiği markette bir kıyafeti uzun uzun inceledikten sonra katlayan ve çantasına atan kadın, hiçbir şey olmamış gibi çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanları durumu fark ederek yetkililere başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.