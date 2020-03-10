Dr. Uğur Bilge, kolon kanserinin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmakla beraber, toplumlarda önemli bir sosyo-ekonomik yüke, maddi ve manevi kayıplara yol açtığını belirtti.

Dr. Bilge, Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, 2018 yılında dünya çapında 9,6 milyon insanın kanserden öldüğü, kanserin dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 1.16 trilyon ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir.

Kanser oluşumunun yüzde 30-50'si önlenebilir vakalardır.

Müdür Bilge, "Mevcut kanıtlara göre, kanser ölümlerinin yüzde 30 ila yüzde 50'si, tütün ürünlerinden kaçınmak, alkol tüketimini azaltmak, sağlıklı vücut ağırlığını korumak, düzenli egzersiz yapmak ve enfeksiyonla ilgili risk faktörleri dahil olmak üzere risk faktörlerini değiştirerek önlenebilmektedir. Diğer bir korunma yöntemi de hastalığın erken teşhis edilmesidir. Hastalığın erken teşhisi amacıyla toplum tabanlı kanser tarama programları yapılmaktadır. Kolorektal kanser; dünyada ve ülkemizde kadınlar ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz istatistiki verilerine göre en sık görülen kanserler içinde erkeklerde 4. sırada, kadınlarda ise 3. sırada yer almasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. 40-69 yaş aralığındaki kadınların, meme kanseri için 2 yılda bir mamografi çekimi, 30-65 yaş aralığındaki kadınların rahim ağzı (Serviks) kanseri için 5 yılda bir smear ve HPV -DNA testi, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin ise kalın bağırsak (Kolon) kanserleri için 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları önerilmektedir" dedi.

Tarama için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor

Dr. Uğur Bilge, her üç kanser taramasın da müdürlüğümüz bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri “Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde” (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığını, merkezlere uzak mesafelerde ikamet eden vatandaşların sağlık müdürlüğüne ait KETEM araçları ile Aile Sağlığı Merkezleri önünden alınarak Sağlıklı Hayat Merkezlerine transferi sağlanıp mamografileri çekilerek tekrar Aile Sağlığı Merkezleri önüne bırakıldığını söyledi.