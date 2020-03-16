Mart kapıdan baktırdı

Son günlerde yaşanan ve yaz günlerini aratmayan havaların ardından mart ayının ortasında Eskişehir'e kar yağdı.

Tüm Türkiye'de etkisini gösteren sıcak havalar, yurdun belirli kesimlerinde yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Eskişehir'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Mart ayının ortasına gelinen bu günlerde karlı havaya uyanan Eskişehirliler, önlemlerini alarak evlerinden çıktı. Yer yer karla karışık yağmur olarak seyretmesi beklenen yağışlar, ilerleyen günlerde yerini yoğun kar yağışına bırakacağı beklenirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre Eskişehir'de gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı 3 derece olacak. İlerleyen günlerde ise hava sıcaklıklarının daha da düşeceği öğrenildi.

Ayrıca kar yağışı ağaçların üstünü adeta beyaz bir örtü gibi kapatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kahverengi, beyaz ve yeşilin buluşması güzel görüntüler oluşturdu.