'Martı suyu' için çalışma hemen başlatıldı

İnönü Belediyesi, Büyükşehir Meclisi'nde önceki salı günü İnönü Belediyesi'ne devredilen Martlı suyu için hemen çalışmalara başladı.

İnönü'nün sembollerinden biri olan Martlı Suyu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile İnönü Belediyesi'ne devredildi. Kararının alınmasından sonra harekete geçen İnönü Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak vatandaşların mağdur olmaması için İsmetpaşa Mezarlığı'nın yanında bulunan çeşme sayısı 5'e çıkartıldı. İlçenin çeşitli noktalarında bulunan 63 çeşmenin suyu ise gerekli çalışmaların tamamlanmasına kadar geçici olarak kesildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Martlı suyunun İnönü Belediyesi'ne devredilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek İnönü'nün efsane suyunun en kısa zamanda, en sağlıklı ve güvenli şekilde yeniden çeşmelerden akacağını ve çok önemli bir sorunu daha ortadan kaldıracaklarını söyledi.