Martlı Suyu Çeşmeleri'nde musluklar yenilendi

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçede bulunan Martlı Suyu Çeşmeleri'ndeki arızalı muslukları yenileri ile değiştirdi.

Eskişehir ve çevresini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası ilçenin simgesi Martlı Suyu Çeşmeleri'nde meydana gelen don olayı nedeniyle arızalanan musluklar belediye ekipleri tarafından yenileri ile değiştirildi. Uzunca bir süre bakımsızlıktan dolayı ilçe sakinleri ile ilçe dışından gelen taleplere cevap veremeyen İnönü Martlı Suyu Çeşmeleri, İnönü Belediyesi'ne devredildikten sonra ilçe belediyesi tarafından kısa sürede yenilenerek 2019 başından itibaren çeşmelere su verilmeye başlandı.