Masaj salonları işletmeci ve mesul müdürleri bilgilendirildi

Toplantıya masaj salonu işletmecileri ve mesul müdürlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi'nden gelen yetkili kişiler katıldı. Toplantıda; işletme sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar, meslekteki yanlış anlaşılmalar, çalışma saatleri, ücret tarifeleri ve haksız rekabet konularında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrası konuşan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, "Masaj salonu işletmelerimizin denetimlerde sıkıntı yaşamaması adına bu tür bilgilendirme ve istişare toplantıları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimize, Sağlık Müdürlüğümüze ve Emniyetimize bizlere olan destekleri için teşekkür ederim. Gelen tüm masaj salonu işletmecileri ve mesul müdürlerine teşekkür ederim" dedi.