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“Maskeli heykel” görenleri hem uyardı, hem de gülümsetti

Eskişehir’de sohbet etmekte olan bir erkek ve bir kadın heykeline maske takılırken, ortaya çıkan ilginç görüntü vatandaşları maske konusunda hem uyardı hem de gülümsetti.

Eskişehir'de sohbet etmekte olan bir erkek ve bir kadın heykeline maske takılırken, ortaya çıkan ilginç görüntü vatandaşları maske konusunda hem uyardı hem de gülümsetti.


Eskişehir şehir merkezi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinden bulunan, takım elbiseli bir erkek ve kadının çantalarımla bir bankta oturup ellerini sallayarak sohbet etmesini anımsatan heykelin ağız kısmına bilinmeyen kişiler tarafından iki tane maske takıldı. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten korunması için zorunlu olarak vatandaşların takması gereken maske, heykele takılması görenleri hem maske takmanın önemişi hatırlatarak uyardı, hem de gülmesine neden oldu. Virüse karşı mücadele kapsamında en büyük tedbiri olan maskeyi el, kol, çene gibi yerlerde takılmaması, burnu ve ağızını tamamen kapatılması gerektiği de vurgulayan ‘maskeli heykel”, çevredeki vatandaşlar tarafından takdir toplarken, bazı vatandaşlar gündüz saatlerde maske takılan heykelin yanına gelerek fotoğraf da çekiyorlar.


Diğer yandan ‘maskeli heykel' 'in yanından geçen bazı vatandaşlarının maskelerini düzgün takılmadığı görüntüsü de üzülerek göze çarptı.

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