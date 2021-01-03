Maskeli işçi heykeli görenleri gülümsetti

Maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan işçi heykeline maske taktılar.

Korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak adına bazı vatandaşlar tarafından işçi heykeline maske takıldı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan heykelin maskeli olması görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı. Şehrin en çok ziyaret edilen ve kalabalık yerlerinden biri olarak öne çıkan tarihi bölgede, heykeller aracılığıyla maske kullanımına dikkat çekildi. Virüse karşı en önemli tedbirlerden biri olan maskenin heykellerde de yer alması, kurallara uymayanlara da ders niteliğinde olduğu belirtildi.