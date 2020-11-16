Maskenin en güvenli adresi eczanedir

Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Ecz. Metin Kamış, maskenin en güvenli adresinin eczana olduğunu belirtti.

Kişilerin kendilerinin ve ortamdaki kişilerin sağlığını korumak adına maskenin büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Kamış, Covid19 virüsü ile mücadelede en büyük öneme sahip olan şeyin hiç kuşkusuz maske olduğunu anlattı. Ecz. Metin Kamış, "Kendimizin ve bulunduğumuz ortamdaki kişilerin sağlığını korumak adına doğru maske kullanımı çok büyük öneme sahiptir. Maske kullanımının zorunlu hale gelmesi ile ilgili ilgisiz bir çok yerde satışına başlamıştır. Marketlerden işportacısına birçok yerde satışını gördüğümüz maskelerin ne kadar güvenli olduğunu, ne tür şartlarda üretildiğini bilememekteyiz. Bu ürünlerin çoğu vatandaşlarımızı virüsten değil de sadece maske takmadıkları için uygulanacak olan para cezasından korur. Maskelerin gün içerisinde en azından 2-3 saat boyunca takıldığı düşünülürse uygun olmayan malzemelerden yapılan maskelerin ileride solunum sistemi hastalıklarına sebep olabileceğini düşünmek gerekir. Bu süreçte koruyuculuğu en yüksek maskeler üç katlı ve burun kısmını kapatacak şekilde teli olan beyaz cerrahi maskelerdir. Aksesuar gibi kullanılan renkli maskeleri de önermemekteyiz. İnsan sağlığını ilgilendiren her ürün gibi maskenin de en güvenli adresi eczanelerdir." dedi.