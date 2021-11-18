Matematik atölyesi faaliyetlerine yeniden başlıyor

TÜDAM bünyesindeki matematik atölyesi, TÜDAM'da gerçekleştirilen etkinliklerle yeniden açıldı. Etkinlik öncesinde, kemanda Doç. Ayşe Özlem Akdeniz ve Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz ile piyanoda Doç. Arman Artaç tarafından oda müziği konseri verildi. Açılış törenine, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal, TÜDAM Matematik Atölyesi sorumlusu Prof. Dr. Serap Erdoğan ve Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. H. Bahadır Yanık katılım gösterirken TÜDAM Sinema Salonu'nda Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından “Oyun Temelli Matematik” semineri verildi. Prof. Dr. Erdoğan seminerde; öğretmen adayları, öğretmenler ve velilere atölyelerde interaktif bir eğitim verildiğini belirterek çocukların matematiği günlük hayatta nasıl kullanabilecekleri, çocukluk döneminde çocukların oynadıkları oyunlarla matematiğin nasıl harmanlanabileceği hakkında bilgiler verdi. Etkinlik, seminer sonrasında gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.