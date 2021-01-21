Matematik Evi'nde onlıne eğitimler sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan insana matematiği sevdiren merkezi Matematik Evi'nde eğitimler, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin 2018 yılında hizmete açtığı ve matematiği eğlenceli metotlar ile öğreten Matematik Evi, koronavirüs dolayısıyla faaliyetlerini online biçimde sürdürüyor. Matematik Evi eğitimlerine Haziran 2020'den bu yana Google Meet platformu üzerinden 2, 3 ve 4. öğrencileri katılıyor. Eğitimlerde, “çizerek matematik öğrenme” yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemi öğrenciler ile buluşturuluyor. Aktif olarak 76 öğrencinin faydalandığı etkinlikte çocukların matematik becerilerinde ciddi bir ilerleme olduğu gözleniyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü de çizerek matematik öğrenmeyi sağlayan Donguri yönteminin kitabını Eskişehirlilere sunuyor. Akemi Bülbül tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan kitabın dijital formuna, Tepebaşı Kent Enstitüsü'nün ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr' web adresinden ulaşılabiliyor.