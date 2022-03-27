İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Matematik kursuna çocuklardan yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen 38 farklı branştaki eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz matematik kursu çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen 38 farklı branştaki eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz matematik kursu çocuklardan yoğun ilgi görüyor.


Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren gençlik merkezleri ile hem gençlerin hem de çocukların gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirilen yeni dönem eğitimleri 38 farklı branşta devam ediyor. Bu çerçevede 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci sınıf ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenen matematik kursu da ilgi görüyor. 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimler, çocukların derslerine yardımcı oluyor. Tamamen ücretsiz olarak haftada 1 gün gerçekleştirilen kurslarda her seviye matematik eğitimi veriliyor. Eğitimlerden yararlanan öğrenciler de ücretsiz olarak sağlanan imkanlardan dolayı memnun olduklarını ifade ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.