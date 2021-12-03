Mavi bayrakta QR kod dönemi

QR kodu kullanan vatandaşlar, Mavi Bayrak uygulaması ve işletmeler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Tepebaşı Belediyesi, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamındaki işletmelere yeni bir uygulama hizmeti için ziyarette bulundu. Kalite ve hijyen konusunda müşterilerine sağlıklı bir ortam sunmaya devam eden Mavi Bayraklı işletmelere, belediye ekipleri tarafından QR kod ve Mavi Bayrak ana kriterlerini içeren bayrak şeklinde tasarlanmış etiketler verildi. Etiketler işletmelerde müşterilerin dikkatini çekecek noktalara yerleştirildi. Etiket üzerinde bulunan QR kodu cep telefonları ile okutan ve web sayfasına yönlendirilen müşteriler, işletmeye verilen Mavi Bayrak'ın ne anlama geldiğini, işletmeye sağladığı katkıları ve Mavi Bayraklı işletmelerin farklarını ayrıntılı bir şekilde öğrenebilecek. İşletme sahipleriyle uygulamanın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından da fikir alışverişinde bulunuldu.

Tepebaşı Mavi Bayrak uygulamasında üçer aylık periyotlar halinde yeni başvurular alınıyor. Yeni başvuruda bulunan işletmelerle birlikte, Mavi Bayraklı işletmelerin denetimleri Tepebaşı Belediyesi personelleri ve Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Lokantacılar Odası, Kuaför ve Berberler Odası temsilcilerinin de bulunduğu heyet tarafından gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sonrasında Tepebaşı Mavi Bayrak kriterlerini sağlayan işletmeler, Mavi Bayrak sertifikasını almaya hak kazanıyor. Mavi Bayrak almaya hak etmiş işletmelere de yıl içerisinde rutin denetimler gerçekleştiriliyor. Ayrıca Mavi Bayraklı işletmelere yılda en az bir defa gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri de veriliyor. 15'i gıda işletmesi, 4'ü kuaför ve berber, 1'i de site yönetimi olmak üzere 20 adet Mavi Bayraklı işletme bulunuyor.