Mavi ışık filtreli gözlüğün sahtesine dikkat

Gözlükçü Murat Destici, mavi ışıktan ve buna bağlı olarak üretilen filtreli gözlüklerin insan sağlığına olan etkilerinden bahsetti. Tecrübeli esnaf Destici, insanların dijital ekranlara uzun süre maruz kaldıkları için kendilerince bir takım önlemler alarak bu gözlüklere yöneldiklerine de vurgu yaptı. Destici sözlerine ilave olarak mavi ışık filtreli camların gerçeğini sahtesinden ayırt etmek için bir takım işlemler yaptıklarını ifade ederek, “İnsanların bu farkı gözle ayırt etmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

“2050'de dünyanın yüzde 50'sinin miyop olacağı belirtildi”

Gözlükçü Destici, mavi ışıktan dolayı gözlerde meydana gelebilecek rahatsızlıkları anlatarak, “Mavi ışık hem doğadaki güneşten hem de hayatımıza entegre olan bilgisayar, telefon ve tabletlerden gelen bir şeydir. Bunun faydalı olan kısmı ise güneşten gelendir ve onlardan yararlanmamız gerekir. Haricindeki dijital malzemelerden yansıyan kısa dalga boylarıysa gözümüze zararlı gelendir. Konunun farkında olup sakınmamız gerekiyor. Nedeniyse, mavi ışığın şu an hayatlarımızdaki yoğunluğundan kaynaklanıyor. Mavi ışık, sarı nokta hastalığını artırmakta ve göz kuruluğuna yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı incelemelerin çoğunda da 2050'de dünyanın yüzde 50'sinin miyop olacağı belirtildi. Durumun, mavi ışıktan kaynaklandığı ispatlanmıştır. Mavi ışık ilaveten göz yorgunluğu ve buna bağlı olarak da melatonin hormonunun düzensiz salgılanmasıyla alakalı olarak uyku bozukluğu gibi bir takım rahatsızlıklara yol açıyor” dedi.

“Mavi ışık camın arkasına geçmemelidir”

“Bilgisayar, cep telefonu veya tabletlerimizde göz sağılığı için bir filtre olayı var fakat bunlar yeterli olmuyor” diyen Destici, konuyla alakalı olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mavi ışık filtreli gözlük talepleri artıyor. Bu filtrenin gerçek olup olmadığını anlamak için bir takım işlemler yapıyoruz. Bir insanın bunu gözle ayırt etmesi mümkün değil. Şu an kullanılan sıfır numaralı ya da dioptri değerli camların özel kaplamalarla yapılması gerekiyor. Ayrıca optisyenlik müesseselerinde filtre tespiti için özel mavi ışık materyalleriyle testler yapılıyor. Mavi ışık, camın arkasına geçmemelidir. Bu uygulamalarla gözlüğün gerçek mi sahte mi olduğunu rahatlıkla ispatlayabiliyoruz.”

“Uzun süre ekran başında çalışanlara tavsiye ediyoruz”

Mavi ışık filtreli gözlükleri tercihen herkesin takabileceğini aktaran Destici, “Tam zamanlı olarak mavi ışık filtreli gözlüklerin kullanımını çok tavsiye etmiyoruz. Fakat uzun süre bilgisayarda çalışan insanlara öneriyoruz. Çocuklar, mavi ışık filtreli gözlükleri kesinlikle ikinci bir gözlük olarak kullanılmalıdır. Bu durum çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.