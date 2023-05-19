Mayıs ayının ortasında kiraz bahçelerini dolu vurdu

Eskişehir'in dün etkili olan dolu yağışı, kiraz bahçelerini kiraz bahçelerine zarar verdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak Eskişehir'de etkisini gösterirken, Mihalıççık ilçesinin Seki Mahallesi'de dolu yağışı oldu. Mayıs ayının ortasında beklenmeyen bir anda bastıran şiddetli dolu yağışı, mahallede bulunan kiraz bahçelerini etkiledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olduğu belirtilen dolu yağışının bahçede bulunan ağaçlara zarar verdiği görüldü. Dolu yağışından dolayı bahçede oluşan beyaz örtü, sulama borularının dahi üstünü kapattı. Mahalledeki kiraz üreticileri, ağaçlarının ve bahçelerinin büyük hasar görmesinden dolayı maddi hasarlarının fazla olduğunu ifade etti.