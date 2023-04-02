MEGEM 31'inci dönem mezunlarını verdi

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde 31'inci dönem mezuniyet heyecanı yaşandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) 31'inci Dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün “Genç İstihdamı” odaklı çalışmaları kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda ‘Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü ile Makine Bakım Operatörlüğü' eğitimlerini başarıyla tamamlayan 108 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal, MEGEM Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Pınar Barış katıldı.

“MEGEM sanayimizin kalifiye işgücü ihtiyacını karşılıyor”

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'in sanayideki kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. “14 yıldır MEGEM aracılığıyla, sanayimize yetişmiş kalifiye işgücü kazandırıyoruz” diyen Başkan Küpeli, “Son 4 yılda yeni yatırımlara tahsis ettiğimiz alan 3,5 milyon metrekareye ulaştı. Fabrika sayısı artıyor, istihdamımız sürekli büyüyor. Bizler istenen ölçüde kalifiye eleman bulamıyoruz. İşte bu noktada MEGEM önemli bir boşluğu dolduruyor. MEGEM sayesinde bugüne kadar yetiştirdiğimiz her bir kursiyerimizin birer altın bileziği olmasını sağladık” diye konuştu.

“Gelecek sanayide o yüzden sebatkar olun”

Eskişehir OSB'de 2 yıl içerisinde 235 yeni şirketin üretime başlayacağını ve yeni iş imkanlarının oluşturulacağını geleceğin sanayide olduğunu belirten Başkan Küpeli, “Gittiğiniz yerde, işlerinizde sebatkar olun, kendinizin geliştirmeye devam edin. İşe başladığınız şirketleri büyük veya küçük diye ayırmayın, gittiğiniz şirketlerde işinizi iyi yapan, aranan, örnek gösterilen ve istenen birer eleman olun. İnanın çok kısa sürede çok iyi maaşlarda çalışmaya başlayacak, iyi ki MEGEM'de bu kursları almışım ve bu işte çalışmaya başlamışım diyeceksiniz. Eskişehir sanayisi son yıllarda çok hızlı büyüyor. Önümüzdeki 2 yılda OSB'de 235 yeni şirket üretime başlayacak. Burada herkese yetecek kadar iş imkânı var. Yeter ki siz istekle çalışmak isteyin. O yüzden diyorum ki gelecek sanayide” dedi.

“31'inci dönemde 108 kursiyer mezun ettik”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 31'inci dönemde 108 kursiyeri mezun ettiklerini aktararak, “31'inci dönem grubu olarak 2,5 ay süren kursumuz sonunda 34 kursiyerimiz CNC bölümünden, 23 kursiyerimiz kalite kontrol bölümünden, 28 kursiyerimiz kaynak bölümünden ve 23 kursiyerimiz ise makine bakım bölümünden olmak üzere toplam 108 kursiyerimizi Eskişehir sanayisine kazandırmış oluyoruz. Bugüne kadar mezun ettiğimiz tüm kursiyerlerimizin yüzde 98'ini kurs bitiminde bir işe yerleştirmiş durumdayız” diye konuştu.

“Yeni kurs dönemi 10 Nisan'da”

Yeni dönem kurs hakkında da bilgiler veren Özkaya, “32'nci dönem kursumuz yakında zamanda faaliyete başlayacaktır. Yeni dönem kurs için sosyal medya üzerinden duyurularımız devam ediyor. İnşallah 10 Nisan tarihinde sınav ve mülakatlarımızı tamamlayıp yeni dönem eğitimlerimize başlayacağız. MEGEM'den kurs almak isteyen gençlerimiz web sayfamız üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

“Eskişehir OSB eğitime verdiği önemle dikkat çekiyor”

Son olarak söz alan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin eğitime verdiği önem ve destek ile öne çıktığını belirterek, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diğer liselere göre imkânları, eğitim kalitesi ve talep sayısıyla ülkemizin üretime istihdama verdiği desteği somut bir şekilde ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi'miz (MEGEM) içindeki branşlar, eğitim şekli, eğitmen kadrosunun gayreti, gençlerimizin ilgisi ile birçok alanda Eskişehir'imize güç katıyor. Burada başta Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli'nin ve yönetiminin eğitime verdiği destek, bakış açısı önemli” dedi.

Başsavcı Yeldan, MEGEM'den mezun olan kursiyerlerin işlerinde başarılı olacağına inandığını aktararak, “MEGEM'de çok spesifik eğitimler veriliyor. Buradan mezun olan gençlerimizin inanıyorum ki çalıştıkları sektörlerde çok kısa sürede aranan eleman olacaklar. Yetkilerinde ve pozisyonlarında yükseleceklerdir. Bir gencimiz bile için önemli. Bir gencimizin hayata tutunması çok kıymetli” diye konuştu.

“Yaptığımız protokolle birçok kişiyi meslek sahibi yaptık”

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile MEGEM ile yaptıkları iş birliği protokolü sonrası eğitim alan bireylerin bir meslek sahibi olduğunu sözlerine ekleyen Yeldan, “Denetimli serbestlik yükümlülerimizin eğitim alması için MEGEM ile bir protokol imzalamıştık. Bu arkadaşlarımız aldıkları eğitim ve elde ettikleri başarıyla onlar da sertifikalarını aldılar. Bu protokol ile onlara yeni bir hayat sunulmuş oldu. Artık hepsinin elinde bir altın bilezik var. Bu alanda başarılı olacaklarını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kursları başarıyla tamamlayan 108 kursiyere sertifikaları takdim edildi.