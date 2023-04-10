MEGEM 32. dönem eğitimleri başladı

dönem kursları başladı. Yeni dönemde 101 kişi merkezde eğitim alarak, sanayi sektöründe istihdam edilecek.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü bünyesinde hizmete veren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından da desteklenen Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM), 32. dönem kursları başladı. Gerçekleşen yazılı ve sözlü mülakatlar sonucu 101 kişi eğitim almayı hak kazanırken, 27 kursiyere “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, 28 kursiyere “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü”, 24 kursiyere “Kaynak Teknolojileri” ve 22 kursiyere “Makine Bakım ve Montaj” eğitimleri verilecek. 2,5 ay sürecek olan eğitimler sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında 400 kişiyi istihdam edeceğiz”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 14 yıldır Eskişehir sanayisine kalifiye eleman yetiştiren MEGEM'in katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 400 genci istihdam etmeyi planladıklarını aktararak, “MEGEM, 14 yıldır sanayicilerimizin hizmetinde, sanayimizin kalifiye personel eksikliğine önemli ölçüde katkı sunmakta. Gençlerimizin kurs bitiminde yüksek ücretlerle Eskişehir'in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor. 31. dönem mezunlarımızı verip, istihdam ettikten sonra hiç ara vermeden yeni dönem kurslarımızı açtık. Bu yıl planlamalarımıza göre 400'ün üzerinde gencimize meslek öğretip, sanayimizde iş sahibi yapacağız. MEGEM kursiyerleri daha kurs bitmeden, sanayi kuruluşlarımız tarafından istihdam edilmeye başlıyorlar” dedi. Başkan Küpeli, “Buradan mesleği olmayan ve iş arayan gençlerimize seslenmek istiyorum. Eskişehir'de gelecek sanayide, sanayi kuruluşlarımızın yüzlerce nitelikli insan gücüne ihtiyacı var. İş arayanlar ve meslek öğrenmek isteyenler şimdiden MEGEM'e başvursunlar, onları da gelecek dönemlerdeki kurslarımıza alalım. Ben bu dönem kursumuza katılan tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“BEBKA'nın katkılarıyla kurslarımız devam ediyor”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya'da, BEBKA'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 32. dönem kurslarına 284 kişi başvuruda bulunduğunu, seçme sınavında başarılı olan 101 kişinin ücretsiz eğitim almaya hak kazandığını belirtti. Özkaya, “Geçtiğimiz hafta 2 gün süren sınav ve mülakatlarda başarı elde eden kursiyerlerden 101'i MEGEM'de ücretsiz kurs almayı hak kazandı. Kursiyerlerimizin 27'si CNC tezgâh operatörlüğü, 28'i kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü, 22'si makine bakım ve montaj ile 24 kişi de kaynak teknolojileri alanında ücretsiz eğitim görecekler. 2,5 ay sürecek olan kursumuzda eğitim alacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Kurs sonunda her birinin bir mesleği ve sanayide işi olacak. MEGEM olarak tüm gücümüzle Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü yetiştirmeye devam edeceğiz. Gerek MEGEM ile gerekse de bu yıl ilk mezunlarını verecek EOSB Meslek Lisemizle, sanayimizin geleceği kalifiye insan gücü yetiştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.