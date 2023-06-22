MEGEM 32'nci dönem mezunlarını verdi

Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından kurulan ve yetiştirdiği iş gücüyle Türkiye'ye de örnek olan, Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM) 32'nci dönem mezuniyet heyecanı yaşandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) 32'nci dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda “Kalite Kontrol ve CMM Ölçüm Opeartörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım Operatörlüğü ile Montaj Operatörlüğü” eğitimlerini başarıyla tamamlayan 83 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Eskişehir OSB Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal, MEGEM Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Pınar Barış katıldı.

“İşgücü açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlıyoruz”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'in sanayideki kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini, merkezin 14 yıldır Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü kazandırdığını söyledi. Eskişehir OSB'de 2 yıl içerisinde 235 yeni şirketin üretime başlayacağını ve yeni iş imkânlarının oluşturulacağını belirten Başkan Küpeli, “Sanayimiz hızlı büyüyor, fabrikalarımızın sayısı sürekli artıyor, bizler istenen ölçüde kalifiye eleman bulamıyoruz. Şu anda OSB'deki sanayi kuruluşları en az bin kişinin üzerinde teknik ve ara eleman ile işçi arıyor, ama çalıştıracak insan ve işçi bulamıyoruz. MEGEM kursları sayesinde her kurs dönemimizde önemli sayıda kursiyerimizi yetiştirip mezun ediyoruz. İşte bu noktada MEGEM önemli bir boşluğu dolduruyor. Yılda 400'ün üzerinde kişiyi sanayimize kazandırarak işgücü açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Gençlerimizi iş sahibi yapıp, kendi paralarını kazanmalarını ve üretici bireyler olmalarını sağlıyoruz. Özellikle bayanlara pozitif ayrımcılık yaparak onların iş sahibi olmalarına çok daha fazla önem veriyoruz. Bu dönemde çok sayıda bayan kursiyerlerimiz kursumuzdan mezun oldular” şeklinde konuştu.

“32 dönem sonunda bin 646 kursiyeri mezun ettik”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 32. dönem itibariyle toplam 1646 kursiyeri mezun ettiklerini aktararak, “MEGEM olarak bu zamana kadar toplam 32 dönem sonunda, toplam 1646 kursiyere eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık. MEGEM'İN kapasitesini her dönem sürekli arttırmaya çalışıyoruz, sabah ve öğlen grubu olarak kurslarımızı açtık. Bu sayede daha fazla kişiyi sanayimizde iş sahibi yapıyoruz. 32'nci dönem grubu olarak 2,5 ay süren kursumuz sonunda; 22 kişi CNC bölümünden, 25 kişi kalite kontrol bölümünden, 16 kişi kaynak bölümünden, 12 kişi makine bakım bölümünden ve 8 kişi de montaj bölümünden olmak üzere toplam 83 kursiyerimizi, başarıyla mezun ettik” dedi.

“33'üncü dönem 17 Temmuz'da başlayacak”

Yeni dönem kurs hakkında da bilgiler veren Özkaya, “Yeni dönem kurs için sosyal medya üzerinden duyurularımız devam ediyor. 17 Temmuz tarihinde, yeni dönem eğitimlerimize başlayacağız. MEGEM'den kurs almak isteyen gençlerimiz web sayfamız üzerinden başvuru yapabilirler” diye konuştu.