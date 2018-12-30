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MEGEM mezunları sertifikalarını aldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) MEGEM Endüstriyel Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.

Ş. “CNC Tezgah Operatörlüğü Kursu” öğrencileri, 480 saatlik kurs süresini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.


Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını; EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, EOSB Müdürü Erhan Tatar ile Danışman ve MEGEM Genel Müdür Vekili Yunus Emre Heper verdi. Kursiyerleri tebrik eden Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, “Bizler ürettiğimiz sürece refah seviyesine ulaşacağız. Buradaki ana görevlerden bir tanesi de sizlere düşüyor. Hepinizi tebrik ederim. Bundan önceki programların çıktılarını almaya başladık. Sizlerin öz geçmişlerini WEB sayfamızda yayınlıyoruz ve dönüşler alıyoruz. EOSB Yönetim Kurulu olarak ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. MEGEM kurslarını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.



“Türkiye'nin en büyük sıkıntısı teknik eleman eksikliği”


OSB'nin görevleri arasında sanayiciye hizmet etmenin yanı sıra topluma hizmetin de yer aldığını ifade eden Başkan Vekili Metin Saraç, “Bu kurslar topluma hizmetin sanayiye yansıması. Şu anda Türkiye'nin en büyük sıkıntısı teknik eleman eksikliği. Siz bu kurslara katılarak doğru bir yol çizdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum” diye aktardı.

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