MEGEM'in iş garantili kursuna 170 başvuru

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM)'in yeni dönem kurslarına 170 kişi başvuruda bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iştiraklerinden olan yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla hizmet veren MEGEM, iş ve meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Eğitimi, CNC Tezgâh Operatörlüğü Eğitimi ve Kaynak Eğitimi verilen merkezin 2021 yılı dördüncü dönem kursundaki 43 kişilik kontenjan için 170 kişi başvuruda bulundu.

“İlgi doğru işin kanıtı”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'e olan ilginin artarak devam ettiğini ifade ederek, “10 yıldır sanayimize hizmet veren MEGEM'in iş garantili kurslarına bu dönemde yine yoğun ilgi ile karşılaştık. 2021 yılında açmış olduğumuz 3 kurs döneminde olduğu gibi bu yılın son kursuna da ilgi bir hayli yüksek olması bizi son derece mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla kişiyi eğiterek, sanayimize kazandırdık. Bu sayılar ve kurslarımıza olan ilgi bizim doğru bir işe imza attığımızı da kanıtlar nitelikte. İnşallah bu dönemde kursiyerlerimiz burada eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, sertifikalarını alıp bölgemizdeki sanayi kuruluşlarında istihdam edilecekler” dedi.

“MEGEM'e ilgi artıyor”

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, MEGEM'e olan ilgi her geçe gün arttığını söyledi. Kursiyerlerin eğitimleri bitmeden iş bulduklarını aktaran Saraç şu şekilde konuştu:

“Her geçen dönem MEGEM'in kurslarına ilgi daha da artıyor. 43 kişinin alınacağı kursumuza 170 kişi başvurdu. Sınava giren ve burada başarılı olan kursiyerlerimiz, daha sonra uzman ekiplerimiz tarafından mülakata tabi tutuldular. Yapılan sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerimizden toplam 43 kişi merkezimizde eğitim almaya başlayacaklar. 3 aya yakın eğitimlerimiz sürecek. Birçok kursiyerimiz daha kursları sürerken, sanayimizde iş buluyor. Ben tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum.”