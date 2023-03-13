Mehmet Akif İnönü'de de anıldı

İnönü İlçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'inci yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için tören düzenlendi.

İnönü öğrencileri tarafından hazırlanan programa İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrenciler tarafından yapılan video ve oratoryo gösterileri ve şiirin okunması ile devam etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenlenen programda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.