Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Hollanda'da eğitim aldı

Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmenleri, éİngilizceyi Ters Yüz Ettik'' adlı Erasmus Plus KA101 projesi kapsamında, Hollanda/ Amsterdam'da "Ters Yüz Sınıf Modeli ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı" adlı kursa katıldılar.

24-30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki kursa, İngilizce öğretmenleri Selda Kul Baştürk, Deniz Ökten Dakkur, Derya Doğru, Ayşegül Geyhan, Havva Senem Esmek ve Banu Öztürk katıldı. Proje yürütücüsü Selda Kul Baştürk, Ters Yüz Eğitim Modelinin İngilizce öğretiminde kullanılması ile geleneksel öğretim yöntemlerinin dışına çıkıldığının altını çizdi. Sistem hakkında bilgi veren Baştürk, "Öğrenciler öğretmenlerinin onlar için hazırladığı eğitim materyallerine evde ya da istedikleri yerde çalışıyor, istedikleri kadar tekrar ediyor. Okula derse hazır bir şekilde geldiklerinden okulda etkinlik yapmak için zaman kalıyor. Amsterdam'da aldığımız kurs ile bu modeli okulumuzda uygulayabileceğiz. Ayrıca derslerimizde kullanılacak teknoloji tabanlı araçlar konusunda da daha çok bilgi sahibi olduk ve Hollanda eğitim sistemi hakkında bilgi aldık. Yaptığımız okul ziyareti ile birçok fikir edindik'' dedi.