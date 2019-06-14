Mehmet Gedik Ortaokulu'ndan proje ziyareti

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selda Kul Baştürk'ün kuruculuğunu yaptığı "Teach Me Your Language" isimli eTwinning projesinin final ürünü olan boyama kitabı Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu öğrencilerine hediye edildi.

Öğrencilerin farklı dillere merak duymasını, araştırarak öğrenmesini sağlamak amacını taşıyan projenin İtalya, İspanya, Portekiz, Sırbistan, Çekya ve Ürdün'den ortakları bulunmakta. Her ülkenin öğrencilerinin kendi dillerinde temel kelime ve kalıpları ortaklarına videolar ile öğrettiği projenin boyama kitabı için okul ortakları kelime kartları oluşturdu ve bu kartlar boyama kitabı haline getirildi. Mehmet Gedik Ortaokulu 6/E sınıfı öğrencileri bu boyama kitabını Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Arıkan'a hediye ettiler. Anaokulu öğrencileri, kitabı boyarken en çok İspanyolca sayılar bölümünü sevdiklerini söyledi.