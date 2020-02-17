Meme kanseri hakkında merak edilenler anlatıldı

Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde, ‘Meme Kanserinde Merak Edilenler' konulu sağlık söyleşisi düzenlendi.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bulunan Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde Acıbadem Eskişehir Hastanesi ve Eskişehir Gordion Rotary Derneği ortaklığında Meme Kanseri Teşhis ve Tedavi Yöntemleri ile ilgili bir sağlık söyleşisi düzenlendi. Söyleşide Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Tolga Hüner, meme kanseri konusunda vatandaşlara bilgi verdi.

Her 8 kadından 1'inde görülüyor

Meme sağlığı ve kanser tedavisi ile ilgili bilgilerin verildiği söyleşide, Hüner, meme kanserinin her 8 kadından 1'inde görüldüğü belirtti. Kanser hastalığında erken tanı ve uygun tedavi planlaması ile tamamen iyileşme ve hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğu vurgulayan Hüner, meme kanseri ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışların tanı ve tedavi sürecini olumsuz etkilediği söyledi. Düzenli yapılan taramaların çok önemli olduğunun altı çizen Hüner, vatandaşların sorularını da yanıtladı.