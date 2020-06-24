İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkez Bankası'nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verileri

Merkez Bankası’nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verilerini değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, belirgin bir toparlanma beklediklerini belirtti.

Merkez Bankası'nın imalat sanayi genelinde kapasite kullanım verilerini değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, belirgin bir toparlanma beklediklerini belirtti.


Merkez Bankası'nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak, yüzde 66,0 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8'e ulaştı.


Söz konusu verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Covid 19 ile ilgili gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi” dedi.


Mayıs ayında kapasite kullanımlarındaki toparlanmanın yansımalarını başta ihracat olmak üzere diğer ekonomik göstergelerde de görüldüğünü ifade eden Kesikbaş, “Haziran'da kapasite kullanımlarındaki artış küçük görülse bile bunun ihracat rakamlarımıza da etki edeceğini düşünüyoruz. Covid-19'un ekonomi üzerine etkilerinin Mayıs ayı ile birlikte azalmaya başlamasıyla önümüzdeki aylarda daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.