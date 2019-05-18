Mermerciler Derneği genel kurula gidiyor

Mevcut Başkan Abdülkadir Sönmez, üyelere çağrıda bulunarak derneğe daha fazla ivme kazandırmak adına seçim sürecinde yanlarında olmalarını istedi. Mermerciler Derneği'ni kurarak mermerci esnafına katkı sunduklarını ve bu yolda devam edeceklerini kaydeden Sönmez, "Bir önceki seçim 3 adaylı olmuştu. Demokrasinin en önemli unsuruna sahip çıkarak yeni aday arkadaşları bekliyoruz" dedi.

Sönmez kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise henüz karar vermediğini söyleyerek cevapladı.