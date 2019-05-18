İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mermerciler Derneği genel kurula gidiyor

Mermerciler Derneği 24 Mayıs 2019 tarihinde olağan genel kurula gidiyor.


Mevcut Başkan Abdülkadir Sönmez, üyelere çağrıda bulunarak derneğe daha fazla ivme kazandırmak adına seçim sürecinde yanlarında olmalarını istedi. Mermerciler Derneği'ni kurarak mermerci esnafına katkı sunduklarını ve bu yolda devam edeceklerini kaydeden Sönmez, "Bir önceki seçim 3 adaylı olmuştu. Demokrasinin en önemli unsuruna sahip çıkarak yeni aday arkadaşları bekliyoruz" dedi.


Sönmez kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise henüz karar vermediğini söyleyerek cevapladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.