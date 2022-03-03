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Meşelik Kampüsü'nde kar hoş manzaralar oluşturdu

Eskişehir’i beyaz örtüye bürüyen kar yağışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü’nde hoş manzaralar oluştu.

Eskişehir'i beyaz örtüye bürüyen kar yağışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde hoş manzaralar oluştu.


Eskişehir genelinde uzun süre sonra tekrar başlayan kar yağışı kentte güzel manzaralar oluşturuyor. Beyaza tekrar bürünen Eskişehir'de vatandaşlar, yeniden soğukların başlamasına sebep olsa da karın bereket getirdiğine inanıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde güzel manzaraların oluştuğu noktalardan bir tanesi oldu. Özellikle kampüs içerisinde bulunan ağaçların karla kaplanması kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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