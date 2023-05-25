Meserret İnel öğrencileri iki kategoride 1'inci oldu

Eskişehir'de il geneli düzenlenen yüzme yarışmaları çekişmeli anlara sahne oldu. Düzenlenen yarışmaların ikisinde birincilik kazanan Meserret İnel İlkokulu öğrencileri dikkatleri üzerine çekti. Takım sporları bayrak yarışmasında okul olarak ve ferdi sırtüstü yüzmede birincilik kazanan öğrenciler öğretmenlerini gururlandırdı. Sırtüstü yüzme yarışmasında Eskişehir birincisi olan Mehmet Salih Taşkın kazandığı birincilik madalyası ile çok mutlu olduğunu ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi.