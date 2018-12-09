Meşk Derneği'nden 'Gönlümüzdeki Türküler'

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gönlümüzdeki Türküler isimli konser, yoğun katılım ile gerçekleşti. Meşk Derneği üyelerinden oluşan koroya İsmet Göksel şeflik yaparken, pek çok yörenin sevilen eserleri başarıyla icra edildi. İki bölümden oluşan konserde; Sarı Zeybek, Çayır Çimen Geze Geze, Bugün Ben Bir Güzel Gördüm, Güle Çıktım Gülmedim gibi türküler başarıyla seslendirdi. Türk Halk Müziği örneklerinin sevilen örneklerine davetliler de eşlik ederken, konser alkışlar eşliğinde son buldu.