Meslek lisesi mezununun iş bulması daha kolay

Eskişehir'de, “Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Arttırılması Projesi” işbirliği protokolü kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek meslek liselerinin iş dünyasındaki avantajlarından bahseden TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit Akşit, “Üniversite mezunu 1 kişiye, teknik lise mezunu 9 kişiye ihtiyacımız var” dedi.

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği tarafından imzalanan “Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Arttırılması Projesi” işbirliği protokolü kapsamında, sanayi temsilcileri ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek meslek lisesinin öneminden ve iş dünyasındaki yerinden bahsetti.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa, Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği (ESAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Program öncesinde ortaokul son sınıf öğrencilerine, meslek lisesinin önemi ve iş hayatı hakkında sunum yapan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin üniversite mezunlarına kıyasla daha avantajlı olduğundan bahsetti.

“Bir tane üniversite mezunu işi var, 9-10 tane teknik lise mezunu işi var”

Akşit, “TEI'de çalışanların 3'te 2'si lise ve teknik lise mezunu, bu rakam diğer sanayicilerimizde daha yüksek. Şimdi siz teknik lise yerine düz liseye gidip Türkiye'nin bir ucundaki üniversiteye gitmeye kalkarsanız gittiniz, üniversiteyi bitirdiniz. Geri geldiğinizde bizden iş istediniz. Tamam, biz size iş verelim diyeceğiz. Bir tane üniversite mezunu için iş var 9 tane teknik lise mezunu için iş var. Girdiğiniz zaman ben asgari ücretle ömür boyu çalışacağım diye bir algı var. Öyle bir şey yok. Kariyeriniz var, sürekli yükseliyorsunuz, başteknisyen oluyorsunuz. Başteknisyen mühendisten, liderlerden daha forslu, 200-250 kişiyi idare ediyor ve teknik lise mezunu. Üniversiteye gönderdiğiniz oğlunuz, kızınız 5 yıl sonra mezun olacak. İş arıyor ama 1 tane üniversite mezunu işi var, 9-10 tane teknik lise mezunu işi var. O 1 işi için de 100 kişi başvuruyor. İşe girme şansı ne kadar? Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok. Herkes üniversiteye hücum ederse teknik liselerde iyi öğrenci olmaz. Teknik liseden iyi öğrenci mezun olmayınca biz adam alamıyoruz. Üniversite mezununa 1 tane teknik lise mezununa 9 tane ihtiyacımız var. Herkes bir yere hücum ediyorsa oraya hücum etmeyin. Çocuklarınızı meslek liselerine verin, çünkü bizim meslek lisesi mezunu çalışanlara ihtiyacımız var” dedi.

Öte yandan Akşit'in yaptığı sunum akabinde soru-cevap kısmına geçilerek, öğrenciler sanayi temsilcilerine merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.