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Mesleki lisesi öğrencileri ilçe halkının tarım aletlerinin ve bilgisayarlarının bakımını yapıyor

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde bulunan Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarındaki imkânlarla "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında ilçe halkının traktörlerinin, tarım aletlerinin ve bilgisayarlarının bakım ve onarımlarını ücretsiz yapmaya devam ediyor.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde bulunan Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarındaki imkânlarla "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında ilçe halkının traktörlerinin, tarım aletlerinin ve bilgisayarlarının bakım ve onarımlarını ücretsiz yapmaya devam ediyor.


Projenin amaçlarına uygun olarak yapılan çalışmalarla; velilerin eğitim-öğretim ortamına katılımı sağlanıyor. Onlara eğitimin bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar hazırlanıyor ve maddi güçlük çeken ailelerin araçlarının kış bakımlarını veya basit motor bakımlarını velilerin kendi çocuklarıyla birlikte yaparak okul-veli bağlarının güçlenmesine katkı sağlanıyor.


Bu kapsamda okul velilerinden Ahmet Teke için Sap-Saman Kırma Makinesi yapan Makine Teknolojisi Öğretmeni Talat Aksu ve öğrencisi Gökhan Teke, piyasada yaklaşık 4 bin 750 TL'ye satılan makineyi bin 400 liraya mal etti.

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