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Meslektaşlarından Günyüzü Kaymakamı Akeller'e ziyaret

Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller’i, görevinde başarılar dilemek amacıyla diğer ilçe kaymakamları ziyaret etti.

Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller'i, görevinde başarılar dilemek amacıyla diğer ilçe kaymakamları ziyaret etti.


Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller'i makamında ziyaret ettiler. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette komşu ilçeler arasındaki bağların gelişmesi ve ortak çalışmalarında yapılması konuşuldu. Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ziyaretçilerine çok teşekkür etti. Meslektaşlarını makamında ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu söyleyen Kaymakam Akeller, "Kurumlar arası iş birliği önemli olduğu için sağ olsun çevre ilçe kaymakam arkadaşlarım da ziyaretime geldiler. Bu ziyarette ilçelerimiz adına yapabileceğimiz çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

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