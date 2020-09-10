İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metehan Altunbaş LASK Linz'e trasfer oldu

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen Metahan Altunbaş'ın Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştığını duyurdu.


Eskişehirspor'un genç forveti Metehan Altunbaş, LASK Linz'e trasfer oldu. Transferi resmi internet sitesinden açıklayan Eskişehirspor, şu ifadelere yerdi:


"Kulübümüz altyapısından yetişen 2003 doğumlu oyuncumuz Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştı. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde sağlık ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan!"

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.