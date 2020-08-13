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Meteor şöleni nefes kesti

Dün gece gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu Eskişehir’deki gökyüzü ve fotoğraf tutkunları da ilgiyle takip etti.

Dün gece gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu Eskişehir'deki gökyüzü ve fotoğraf tutkunları da ilgiyle takip etti.


Göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid ve Samanyolu'nun görkemli ışıltıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok yerinden gözlendi. Meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği meteor yağmurunda eşsiz kareler ortaya çıktı. Hava koşullarının uygun olduğu gecede meteor şöleni oluştu. Eskişehir'de bulunan Bozdağ'dan da görülen meteor yağmuru nefes kesti.

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