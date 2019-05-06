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Meteorolojiden çamur yağışı uyarısı

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz bulutları Eskişehir’i etkisi altına aldı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz bulutları Eskişehir'i etkisi altına aldı. Meteorolojiden yapılan son uyarılara göre yarın çamur yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Eskişehir Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altına girdi. Yarın yağmur ile etkisini kaybedecek olan toz bulutunun çamur yağmasına neden olabileceği öğrenildi. Hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Şuan için ise meteorolojik verilere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren 8-12 derece azalarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği ve yer yer yağmur yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor.

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