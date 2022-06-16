Meteorolojiden Eskişehir ve Kütahya için sağanak uyarısı

Bölge Müdürlüğü, yarın için Eskişehir ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre cuma günü öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya il geneli ile Bilecik'in güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda; gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi riskler bulunduğu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Yarın Eskişehir kent merkezinde ise en yüksek sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.