İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteorolojiden Eskişehir'e kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir’de kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Eskişehir'de kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Eskişehir'de kuvvetli yağışın etkili olması tahmin ediliyor. Kentte metrekareye 21-50 kilogram civarında yağmur düşmesi öngörülürken, hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalması bekleniyor. Kuvvetli yağışla ilgili Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.