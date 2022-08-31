İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3.

Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge için sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.


Meteorolojiden alınan bilgiye göre; Kütahya ve Bilecik illeri geneli, Bursa'nın iç ve doğu kesimleri ile Eskişehir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Bölge Müdürlüğü'nden kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklarla ilgili yapılan uyarıda, “Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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