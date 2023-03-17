Metin Özöğüt sakinlerinden karma resim sergisi

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde kalan deneyimli vatandaşların ellerinden çıkan eserler, karma resim sergisi ile beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi deneyimli vatandaşlar için sıcak bir yuva olmaya devam ederken, merkez sakinleri de sanat hobileri ile vakit geçirmeyi sürdürüyor. Merkez sakinleri haftada iki gün olacak

şekilde katıldıkları resim atölyesini, açtıkları karma sergi ile taçlandırdı. Atila Özer Karikatürlü Ev'de sergilenen eserlerin açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Nuray Çayır, Tepebaşı

Belediye Meclis üyeleri ile sanatsever vatandaşlar katıldı. 9 kişinin elinden çıkan 45 eserin yer aldığı sergi, ilk gününde beğeni topladı.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen sergi 20 Mart'a kadar görülebilecek.