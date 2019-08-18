Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi yükseliyor

Tepebaşı Belediyesi, Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin yapımına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı yaşam ve bakım merkezinin yapımı sürüyor. Zincirlikuyu Mahallesi'nde yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi 106 yatak kapasitesine sahip olacak. Bakım merkezinin toplam inşaat alanı ise 3 bin 994 metrekareden oluşuyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, inşaatta görevli yetkililerden bilgi aldı. Ustaoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Tesisimizde 34 tane 3 kişilik oda, 2 adet 2 kişilik oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alacak. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez, mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. Çalışmalar kapsamında projemizin kaba inşaatı bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak ve 2020 yılında ise tamamen hazır hale gelecek. Eskişehir'e şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlave blokların yapılması halinde 96 yatak daha eklenebilecek merkezin toplam kapasitesi 202'ye kadar yükselebilecek.