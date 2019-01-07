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Metristepe Zafer Anıtına yürüdüler

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 11’incisi düzenlenen İnönü Zaferi’ni anma yürüyüşüne destek verdi.

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi.


Tepebaşı Belediyesi, AKUT Bozüyük Ekibi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi. Kurtuluş Savaşı sırasında, 6 Ocak 1921'de iki koldan saldırıya geçen Yunan güçlerine karşı alınan zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yürüyüşe Nanedere Köyü'nden başladı. 1300 rakımlı Metristepe Zafer Anıtı'na ulaşılması ile sona eren etkinlik kar yağışı altında gerçekleşirken burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tepebaşı Belediyesi'nin desteklediği etkinliğe Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) üyeleri de katıldı.

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