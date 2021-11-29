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Metruk bina tehlike saçıyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki metruk bir bina yıkılmaya yüz tutan haliyle tehlike oluştururken aynı zamanda madde kullanıcıların uğrak noktalarından biri olmasından dolayı da vatandaşların tepkilerine neden oluyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki metruk bir bina yıkılmaya yüz tutan haliyle tehlike oluştururken aynı zamanda madde kullanıcıların uğrak noktalarından biri olmasından dolayı da vatandaşların tepkilerine neden oluyor.


Odunpazarı ilçesinde Alanönü Mahallesi Bodurlar Sokakta bulunan metruk bina mahalleliyi tedirgin ediyor. Göçme tehlikesi bulunan bina ayrıca tinerci diye tabir edilen madde kullanıcılarının da uğrak yeri haline geldi. Özellikle çocukları için endişelenen aileler bir çok yere baş vurmasına rağmen sonuç alamadıklarından yakınırken, sokak sakinleri biran önce sorunun çözülmesini ve binanın yıkılmasını istiyor.

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