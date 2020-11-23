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Metruk binada yangın

Eskişehir’de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eskişehir'de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Sivrihisar Caddesinde bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangının çıkması sonucunda bina içinde bulunan kullanılmayan malzemeler tutuştu. Kısa sürede binayı saran yangın sonrasında çıkan duman çevredeki apartmanlarda oturan mahalle sakinlerinin paniğine neden oldu. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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