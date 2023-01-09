Metruk binalardan kablo çalan hırsız yakalandı

Eskişehir'de bulunan metruk binalardaki elektrik kablolarını çaldığı tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla metruk evleri hedef alan denetim gerçekleştirildi. Denetimler neticesinde, metruk bina içerisinde eldiven takan ve ellerinde tornavida ile kerpeten olan V. Ç isimli şüpheli yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada ise, metruk binalardan temin ettiği düşünülen 4 kilogram kesilmiş elektrik kablosu, 1 adet pense, 1 adet budama makası, 1 adet yan keski, 1 adet bıçak, 1 adet musluk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Evden Hırsızlık' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.