Metruk binaya dadanan tinerciler vatandaşı illallah ettirdi

Eskişehir'deki bir mahallede duvarında delik olan ve kullanılmayan binayı mesken eden tinercilerden bölge halkı rahatsızlık duyuyor.

Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, Balçık Sokak'ta duvarı delik olan metruk bina dikkatleri çekiyor. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen tinercilerin akşam saatlerinde terk edilmiş evin içerisinde vakit geçirdiği iddia edilirken, zaman zaman alkol ve uyuşturucu madde aldıkları öne sürüldü. Çevre esnafının bu durumdan rahatsızlık duyduğu öğrenilirken, bahsi geçen şahısların bölgedeki parklara da sıkça uğradığı ve çocukları rahatsız ettiği belirtildi. Bölgedeki çocuklar ise mahalledeki tinerciler sebebiyle ailelerinin çok fazla dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Çevrede esnaflık yapan bir vatandaş, “Uyuşturucu madde içiyorlar, sürekli burada geziyorlar. Çocukları rahatsız ediyorlar, onlardan bile para istiyorlar. Polis 2-3 sefer baskın yaptı, ama tekrar saldılar. Saat 16.00-17.00 gibi 4-5 kişi geliyorlar ve 2-3 saat civarı burada vakit geçiriyorlar. Özellikle Hatboyu Caddesi'nde ve Anıt Park'ında çok takılıyorlar. Çevre esnafı olarak biz de bundan olumsuz etkileniyoruz, müşteri bizden bir şey almaya çekiniyor” dedi.