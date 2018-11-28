Metruk evde yangın paniği

Eskişehir'de metruk bir evde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından yakılan ateş itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, çöplerin yakıldığı metruk binadaki alevleri, çevre ikametlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay 71 Evler Mahallesi Vefa Sokakta meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak üzerinde bulunan metruk bir evde ısınmak için ateş yakıldı. Bir süre burada bulunan şahıslar, yakılan ateşi söndürmeden ayrıldı. Daha sonra çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, çıkan yangını tazyikli su ile söndürdü. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmaları yaptı.

Öte yandan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında alevlerin çevre ikametlere sıçramama vatandaşlara derin nefes aldırdı.