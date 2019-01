Metruk evler mahalleliyi bezdirdi

Eskişehir'de apartmanların yanlarında bulunan terk edilmiş evler mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Konunun çözümü için bir araya gelen bölge halkı, bir basın açıklaması yaparak yetkililerden yardım istedi.

Merkez Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan metruk evler, özellikle geceleri büyük tehlike oluşturuyor. Mahalleliler, madde bağımlıları tarafından bu alanların mesken tutulduğunu iddia ederek, evlerin yıkımını talep etti. Vatandaşlar, tuvaletlerin de yapıların dışında bulunduğunu belirterek, bu sebeple balkona çıkmaya dahi tedirgin olduklarını dile getirdiler.

"Burada neyin yaşandığını hiç kimse bilmiyor"

Mahalleliler adına konuşan ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan metruk binaların kaldırılması amacıyla bir araya geldiklerini belirten Özbek Örs, “Buralara gece gündüz kimin girip, kimin çıktığı belli olmadığı için mahallemizde, evimizde huzursuz oluyoruz. Yani insanlar çıkıp balkonunda dışarı bakamıyorlar. Çoluk çocuk rahatsızlık yaşamaktadır. Buna tepkimizi bildiriyoruz. Büyükşehir Belediyesine ve yetkili kurumlara verilen dilekçelerde bununla alakalı dönüş tek bir defa oldu, ‘bütçemiz yoktur, alamayacağız' dendi. Bir yıl önce, 6 ay önce, 5 ay önce her zaman dilekçelerimiz tekrarlandığı halde böyle dönüşler oluyor. Şu an artık mahalleli bundan rahatsız. Bu Büyükşehir Belediyesinin yetkisi altındadır. Bu da şöyle algılanmasın; şu an seçim üzeri olduğu için bir siyasi partinin rantı, bir siyasi partinin üzerine bunlar oynanıyor gibi algılanmasın. Burada yaşayan yurt dışından gelmiş Suriyeli arkadaşlarımız üzerinden de algılanmasın. Bunlarla alakalı değil ama yaşam standardımızı bozduğu için bu oluşum, hakikaten mahalleye rahatsızlık veriyor. Arkadaşlar af edersiniz, tuvaletleri bile dışarıda. Burada sıkıntı yaşanıyor. Hiçbir çoluk çocuk kendi başına çıkıp buralarda gezemiyor. Özellikle gece zaten hava karardı mı herkes içeri girmek zorunda kalıyor. Burada neyin yaşandığını hiç kimse bilmiyor. Emek Mahallesi'nin fertleri olarak bundan rahatsızız” şeklinde konuştu.

Bölgede toplanan diğer mahalleliler de yaşanan problem sebebiyle rahatsızlıklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler.