Meyve bahçe tesisi ve budama eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılan vatandaşlar meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, mevsimlerine göre budamalar, meyve ağaçlarında dal şekilleri, budama sistemleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, bağcılıkta budama, gençleştirme budaması gibi konularda eğitim alıyor. Sivrihisar Sosyal-Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri de budama eğitimine katıldı. Dernek üyeleri, budama üzerine teorik eğitimlerin ardından örnek bahçe gezisine de katılarak budama yaptı ve öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Düzenlenen kursun kendileri için çok verimli olduğunu anlatan Sivrihisar Sosyal-Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, üreticilere yönelik eğitim çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür iletti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, eğitim çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.